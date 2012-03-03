В Прилуках студентка выбросила новорожденного в мусоросборник

В Прилуках Черниговской области студентка выбросила новорожденного ребенка в мусоросборник. Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области, в дежурную части горотдела милиции позвонил житель Прилук и сообщил, что вблизи собственного дома в контейнере для мусора он обнаружил полиэтиленовый пакет с телом младенца.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа горотдела и руководство милиции. Во время медицинского исследования у новорожденной девочки были выявлены многочисленные телесные повреждения.

Оперативники уголовного розыска Прилуцкого городского отдела после общения с медработниками проанализировали информацию о потенциальных роженицах. В тот же день милиционеры установили личность матери погибшего ребенка. Ею оказалась 18-летняя учащаяся одного из учебных заведений города. Девушка рассказала правоохранителям, что она родила ребенка дома самостоятельно. По ее словам, во время родов младенец упал и получил телесные повреждения, от которых потом умер. После этого девушка завернула тело новорожденной в пакет и выбросила в мусоросборник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 117 Уголовного кодекса Украины – «преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка», что предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается.