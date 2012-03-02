В Киеве для школ разработают единый перечень продуктов

Для столичных заведений образования разработают унифицированный перечень продуктов питания и их качественных показателей, согласно которому эти товары будут закупаться.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую инициативу озвучил сегодня на заседании расширенной коллегии Киевской горгосадминистрации заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО, докладывая о выявленных фактах злоупотреблений в сфере организации питания детей в учебных заведениях города.

«По итогам проведенных проверок учебных заведений Киева выявлен ряд нарушений, связанных с организацией питания в школах и детсадах. В первую очередь это касается процедур закупок продуктов питания. Зафиксированы факты завышения цен с помощью высоких наценок и множества посредников, непрозрачные конкурсные торги. В частности, в некоторых случаях цены на продукты завышены на 20-40%, а в некоторых – и на 70-80%», - сообщил он.

По словам Р.КРАМАРЕНКО, злоупотребления в этой сфере связаны, в частности, с отсутствием унифицированного перечня продуктов, которые должны приобретать заведения образования.

«Именно поэтому необходимо создать такой перечень продуктов и их качественных показателей. Кроме того, необходимо вмешаться в эту ситуацию дисциплинарно. Главы районов должны принять соответствующие меры к профильным заместителям, начальникам районных управлений образования, руководителям образовательных учреждений и коммунальным предприятиям, которые непосредственно осуществляют закупки, и взять этот вопрос под личный контроль», – подчеркнул Р.КРАМАРЕНКО.

В свою очередь председатель КГГА Александр ПОПОВ дал поручение руководителям районов Киева принять участие в рассмотрении этого вопроса, и на протяжении двух недель наработать предложения для решения проблемы.