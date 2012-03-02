В Харькове открыт региональный перинатальный центр

В Харькове в рамках реализации национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства» открыт региональный перинатальный центр третьего уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии центра приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА, глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, первый заместитель министра охраны здоровья Украины Раиса МОИСЕЕНКО.

Перинатальный центр открыт на базе лечебного и учебно-диагностического корпуса областной клинической больницы.

Для проведения работ по реконструкции и переоснащению регионального перинатального центра использованы более 41,5 млн. грн., в том числе из государственного бюджета – 35 млн. грн., областного бюджета – почти 2,5 млн. грн., Фонда Виктора Пинчука – 4 млн. грн.

В качестве отдельных подразделений в перинатальном центре созданы отделения интенсивной терапии для беременных, рожениц и родивших женщин, отделение интенсивной терапии новорожденных, женская консультация, родильное отделение с индивидуальными родильными залами и операционными, отделение постнатального ухода и реабилитации новорожденных с кроватями для выхаживания недоношенных.

Отделение интенсивной терапии новорожденных дооснащено медицинским оборудованием и аппаратурой за счет Фонда Виктора Пинчука.

Общее количество коек в региональном перинатальном центре – 140, в том числе 90 акушерских и 30 гинекологических.

Как сообщал УНИАН, в рамках проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства» до 2014 года планируется открыть перинатальные центры во всех областях Украины, а также в Киеве и Севастополе. В частности, в столице уже открыт один центр, предусматривается открытие еще двух.