В Черкассах горел гериатрический пансионат

В Черкассах сегодня ночью возник пожар в гериатрическом пансионате.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, 2 марта в 1.50 возник пожар в коридоре на четвертом этаже в пятиэтажном здании Черкасского гериатрического пансионата.

Пожарно-спасательными подразделениями и обслуживающим персоналом пансионата были эвакуированы 52 человека. Огнем повреждены стены на площади 200 кв. м. Пожар ликвидирован за полчаса.

В результате пожара 79-летняя женщина получила ожоги. Погибших нет. Причина пожара – неосторожность во время курения. Убытки от пожара устанавливаются.