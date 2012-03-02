В Харькове горел многоквартирный жилой дом

11:14, 02 марта 2012
Новости регионов
9

Никто из жильцов не пострадал

В Харькове во время пожара в многоквартирном жилом доме было эвакуировано 40 жильцов.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Харьковской области, пожар в одном из двухэтажных жилых домов произошел 1 марта около 19.00 в квартире на первом этаже.

Никто из жильцов дома не пострадал. Причина возникновения пожара выясняется.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter