В Киеве маршрутка смертельно травмировала женщину

В Киеве маршрутка вследствие неисправных тормоза смертельно травмировала женщину.

Как сообщили УНИАН в столичном управлении ГАИ, позавчера около 18.15 на перекрестке улиц Телиги – Дорогожицкая автобус «ЧАЗ» 227 маршрута смертельно травмировал пожилую женщину.

По предварительным данным, женщина шла по переходу на зеленый сигнал светофора. Автобус, который двигался от станции метро «Шулявка» в направлении Петровки, ударил пешехода и, не останавливаясь, поехал дальше. Машина смогла остановиться через несколько сот метров возле улицы Мельникова.

Выяснилось, что у автобуса в тот день перестали работать тормоза. Его владелец, который сам работал на маршруте, попробовал самостоятельно отремонтировать машину, но это ему не удалось. По непонятным причинам, мужчина решил доправити маршрутку на ремонт своим ходом.

Начато расследование.