В Харькове мужчина стрелял в кафе, ранены два человека

В Харькове 39-летний мужчина открыл стрельбу в одном из кафе, требуя выпивки, ранены два человека – мужчина и женщина.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, инцидент произошел сегодня днем.

Согласно сообщению, в дежурную части Орджоникидзевского РО УМВД г. Харькова поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу в одном из кафе, расположенном на территории рынка, что по улице Косиора.

На место происшествия срочно выехало руководство Харьковского городского управления милиции, следственно-оперативная группа Орджоникидзевского райотдела милиции, эксперты-криминалисты и кинологи.

Правоохранители установили, что около 11:30 в кафе вошел мужчина и стал требовать у работников заведения выпивку и закуску. Когда персонал отказался бесплатно выполнить его просьбу, он достал пистолет и сделал несколько выстрелов вверх. Довольный достигнутым эффектом, мужчина пошел в другое кафе, где вел себя так же: угрожая оружием, заставил бармена быстро налить ему водку даром.

В результате хулиганских действий злоумышленника пострадали двое посетителей кафе – мужчина и женщина. Они получили огнестрельные ранения в руку и плечо.

Сам злоумышленник скрылся с места происшествия. Однако через несколько часов правоохранители установили его личность и задержали.

Злоумышленник – 39-летний неработающий местный житель.

У него изъят боевой пистолет ТТ калибра 7,62 мм и патроны, их передали для проведения соответствующей экспертизы. Сейчас правоохранители устанавливают место приобретения оружия.

По данному факту следственным отделом Харьковского городского управления ГУ МВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.15, ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.