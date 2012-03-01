Воспитательницу детсада, побившую ребенка, будут судить

Прокуратура Первомайского района Черновцов возбудила уголовное дело в отношении воспитательницы одного из детсадов по факту нанесения легкого телесного повреждения ребенку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что воспитательница нанесла пятилетнему мальчику «несколько целенаправленных ударов по ногам, нанеся ему физическую боль и легкие телесные повреждения».

Как сообщает местный телеканал ТВА, в направлении, выданном бюро судмедэкспертизы, записано подозрение на перелом левой и правой ступни. Впоследствии рентген показал, что перелома костей нет, лишь гематома и кровоподтеки.

Пострадавший мальчик сначала жил в областном Доме ребенка, а полтора года назад его вместе с молодой мамой взяла под свою опеку черновицкая семья.

В детсаде убеждают, что ребенка домой родители забрали «вполне здоровым».

Кроме того, начальник городского управления образования Черновцов Василиса МАЛЫШЕВСКАЯ заявила, что «к сожалению, есть вопросы относительно воспитания ребенка и относительно адекватности поведения вообще в семье».

В то же время, специалисты из Центра социальных служб Черновцы высказали местным СМИ версию, что ребенка могли травмировать не в детсаду, а дома.