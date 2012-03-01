3-летний ребенок попал в реанимацию после употребления пива

В Чаплинском районе Херсонской области трехлетний ребенок попал в реанимацию после того, как родная бабушка ради развлечения напоила его пивом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей Управления МВД Украины в Херсонской области, милиции стало известно, что в одной из больниц в критическом состоянии находится ребенок с сильным алкогольным отравлением.

Прибыв по месту жительства ребенка, сотрудники отдела криминальной милиции по делам детей УМВД установили, что в семье, кроме пострадавшего, еще четверо детей. При этом мать, отчим и бабушка не работают, злоупотребляли алкоголем, о детях не заботятся.

Бабушка сообщила милиционерам, что в отсутствии собутыльника позвала трехлетнего внука, налила в стакан пива и сказала, что это сладкая вода. Мальчик выпил пиво, но через полчаса ему стало плохо, и только тогда женщина испугалась и вызвала «скорую» помощь.

Как сообщила начальник ССО УМВД Елена РЕНКАС, мальчика еле спасли. Сейчас его жизнь вне опасности.

Бабушка будет привлечена к ответственности согласно ст. 180 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения», а мать мальчика - по ст.184 КУпАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей». Кроме того, решается вопрос о лишении матери родительских прав на воспитание всех пятерых детей.