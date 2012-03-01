Во Львове без воды остались свыше 300 домов

Сегодня во Львове вследствие аварии на двух пожарных гидрантах без водоснабжения остались 337 домов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, сегодня вследствие аварийной ситуации, произошедшей на пожарном гидранте на ул. Скорины, 34, во Львове прекращена подача воды в 32 дома Франковского района города.

„Такая же аварийная ситуация на пожарном гидранте произошла на ул. Короткой. Сегодня прекращена подача воды в 305 домов Зализнычного района Львова”, - информирует пресс-служба мэрии.

Специалисты предприятия «Львовводоканал» проводит аварийно-восстановительные работы.