В Одесской области частично подтоплены 200 усадеб

В Одесской области частично подтоплены свыше 200 частных усадеб.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 29 февраля в Белгород-Днестровском районе в связи с таянием снега, заилением дренажных систем и русла р. Алкалия произошло частичное подтопление талыми и грунтовыми водами (по предварительной информации) 205 усадеб, а именно: на территории с. Карналеевка частично подтоплены 125 усадеб; на территории с. Подгорное – 80.

Сегодня в 9.00 для устранения причин подтопления и ликвидации последствий состоится заседание районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Событие находится под контролем Главного территориального управления МЧС в Одесской области.