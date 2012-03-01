В Крыму двое детей отравились угарным газом
11:18, 01 марта 2012Новости регионов
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Госпитализированы
Двое детей 9-ти и 2-х лет госпитализированы сегодня в Феодосии в результате отравления угарным газом из-за неправильного использования колонки в квартире жилого дома.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности в Крыму.
«Газовая колонка эксплуатировалась при закрытых окнах и забитых строительным мусором дымовентиляционных каналах», - говорится в пресс-релизе.
Дети попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Управление Госгорпромнадзора создало комиссию по расследованию технических причин несчастного случая.
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