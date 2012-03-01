В Киеве планируют построить медицинский центр со встроенной амбулаторией семейной медицины на Харьковском шоссе, 121.

Как отмечается в распоряжении Киевской городской государственной администрации №300 от 23 февраля, обнародованном на официальном портале городской власти, объект внесен в перечень нуждающихся в привлечении инвестиций.

Конкурс по привлечению инвестора поручено провести постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т. п. объектов жилищного и нежилищного назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры.

Заказчиком подготовительных работ по инвестиционному объекту определено КП «Киевское инвестиционное агентство», которое должно обеспечить разработку градостроительного расчета с технико-экономическими показателями или предпроектных предложений, получить градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка по объекту инвестирования, согласовать их с Главным управлением здравоохранения КГГА.