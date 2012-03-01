Акимова примет участие в открытии Харьковского перинатального центра

В пятницу, 2 марта, в 11.00 первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА примет участие в открытии Харьковского регионального перинатального центра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, аккредитацию представителей СМИ проводит Управление по делам прессы и информации Харьковской ОГА до 17.00 1 марта по тел.: (057)700-03-31, (057) 700-17-49.