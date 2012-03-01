Стиральная машина чуть не унесла жизни двух людей
08:41, 01 марта 2012Новости регионов
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Машинка стирала ночью...
Ночью стиральная машина чуть не забрала жизнь супругов из поселка Новониколаевка в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба запорожского управления МЧС.
Муж с женой легли спать, оставив машину работать. Она загорелась, а за ней загорелось и грязное белье, что была в ванной. Супруги дыма не учуяли, но его заметили соседи и вызвали пожарных. Мужчину с женщиной удалось спасти. По словам спасателей, оба были пьяны.
Как сообщал АМН, вчера в г. Константиновка в частном жилом доме возник пожар из-за неосторожного обращения с курением.
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