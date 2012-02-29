Фонд Ахметова приобрел новое здание для детдома семейного типа в Кривом Роге

Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» приобрел новое здание для детдома семейного типа в Кривом Роге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, 28 февраля состоялась торжественная передача комфортабельного дома для семьи СОКОЛЕНКО, в которой воспитываются 8 несовершеннолетних детей, 6 из которых – приемные.

«Просторный дом - общей площадью 181,8 кв. м, 6 жилых комнат и участком 13 соток - был приобретен для семьи за средства фонда «Развитие Украины» в рамках реализации совместного проекта с Днепропетровской областной государственной администрацией «Семья для ребенка», - сообщили в фонде.

По словам директора фонда Анатолия ЗАБОЛОТНОГО, «Развитие Украины» помогло приобрести и оборудовать жилье 15 приемным семьям, в которых всего воспитывается 98 детей, в Днепропетровской области.

«На прошлой неделе мы передавали новый дом для детского дома семейного типа семьи ШЕСТУХА в Павлограде. Сегодня у нас еще одно радостное событие: мы открываем еще один ДДСТ в Днепропетровской области», - подчеркнул А.ЗАБОЛОТНЫЙ.