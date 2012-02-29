В Немирове взорвался дом
16:38, 29 февраля 2012Новости регионов
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Пострадавших нет
В городе Немиров Винницкой области произошел взрыв в двухэтажном частном доме.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.
Согласно сообщению, взрыв в доме по ул. Яблуневой произошел сегодня утром.
По всей вероятности, взорвался бытовой газ. Пострадавших нет. В результате взрыва разрушено полздания.
На месте происшествия работают оперативные группы УМЧС и ГУ МВД в Винницкой области, работники газовой службы.
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