В Немирове взорвался дом

В городе Немиров Винницкой области произошел взрыв в двухэтажном частном доме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства чрезвычайных ситуаций в Винницкой области.

Согласно сообщению, взрыв в доме по ул. Яблуневой произошел сегодня утром.

По всей вероятности, взорвался бытовой газ. Пострадавших нет. В результате взрыва разрушено полздания.

На месте происшествия работают оперативные группы УМЧС и ГУ МВД в Винницкой области, работники газовой службы.