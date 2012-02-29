В Киеве этой весной наводнения не будет

Этой весной в Киеве будет наблюдаться лишь нормальный разлив Днепра, наводнение не ожидается. К такому выводу пришли эксперты - гости социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной НАЗАРОВОЙ в ходе эфира на тему «Угрожает ли столице весеннее наводнение? Возможные последствия и прогнозы экспертов».

В частности, начальник отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Виктория БОЙКО заявила: «Украинский гидрометцентр прогнозирует, что в этом году весеннее половодье на Днепре, конечно, будет, но оно для рядового гражданина, для территории города не несет никакой угрозы».

Уровень воды в Днепре в районе Киева еще может подняться максимум на один метр, уверен начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталий ПШЕНИЧНЫЙ.

«Если сегодня мы имеем отметку 92,8 (по Балтийской системе высот – УНИАН), то мы ожидаем максимальную отметку 93,6. То есть, около одного метра уровень воды еще может подняться в Днепре на территории Киева», – отметил чиновник.

По информации В.ПШЕНИЧНОГО, это может привести к незначительному подтапливанию пойменной территории выше Московского моста, к переливу воды через переливные участки левобережной дамбы – Бортничи, Вишенки; к затоплению пойменных территорий между дамбой и Куренным – левым склоном днепровской долины.

При таком уровне воды в то же время эксперт не прогнозирует подтапливаний в селах Чапаевка и Корчеватое: «Хотя в предыдущие годы оно наблюдалось, и мы к этому готовились и разрабатывали план эвакуации. В этом году такой угрозы не существует. В селе Корчеватое могут частично подтапливаться огороды, вот и все», - отметил чиновник.

Главный инженер – заместитель генерального директора ПАО «Укргидроэнерго» Вадим РАССОВСКИЙ заверил, что угрозы со стороны Киевской ГЭС нет.

«В 2009 году у нас была проведена последняя плановая проверка, которая доказала работоспособное состояние Киевской ГЭС. То есть, с точки зрения ее надежности, никакой угрозы для киевлян не существует», – подчеркнул В.РАССОВСКИЙ.

Однако, по мнению главы постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики Дениса МОСКАЛЯ, несмотря на такие оптимистичные выводы, ежегодная паника среди киевлян свидетельствует о «провальной информационной политике» соответствующих служб.

«Из года в год раздаются заявления о том, что столице угрожает наводнение. Подобные слухи порождают панику, а за паникой следует страх. Сегодня мы убедились, что паводок столице не угрожает, но вместе с тем существует немало проблем, которые нуждаются в немедленном решении. Одной из них является недостаточное информирование населения о действительном положении вещей в столице», - подсуммировала ведущая Р.НАЗАРОВА.

Справка УНИАН. Балтийская система высот (БСВ) – принятая в СССР в 1977 году система абсолютных высот, отсчет которых ведется от нуля кронштадтского футштока. От этой отметки вычислены высоты опорных геодезических пунктов, которые обозначены на местности разными геодезическими знаками и нанесены на карты. В настоящее время БСВ используется в России и ряде других стран Содружества независимых Государств.