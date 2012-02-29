В Киеве откроют 104 пункты доочистки питьевой воды

В Киеве планируют создать 104 пункта доочистки и реализации питьевой воды высокого качества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной городской госадминистрации.

Вопрос строительства пунктов разлива питьевой воды, оборудованных блочной водоочистительной установкой малой производительности, будет вынесен на первый Киевский инвестиционный форум, который состоится 29 марта в Киеве. Как отмечает городская власть, улучшение качества питьевой воды в столице за счет ремонта и запуска новых бюветных комплексов, а также обновление системы доочистки воды запланированы в инициативе «Здоровый киевлянин» Стратегии развития Киева до 2025 года.

Целью проекта определено создание сети пунктов доочистки и реализации питьевой воды высокого качества, в которых будет установлена система для ультрафильтрации и обратного осмоса воды.

На сегодняшний день планируется, что в Киеве будет создано 104 таких пункта, и расположат их в непосредственной близости от бюветов. Пункты доочистки и реализации воды будут вводить в эксплуатацию в 3 очереди: 34 бювета заработают в 2012 году, 35 бюветов – в 2013 году и 35 бюветов – в 2014 году.

«Важной составляющей проекта строительства пунктов доочистки и разлива питьевой воды является сохранение бесплатных бюветов, которые будут отремонтированы за средства инвесторов и будут доступны всем киевлянам. Киевляне сами смогут выбирать, какую воду потреблять: обычную из бюветов или ту, которая прошла доочистку в соответствующих пунктах», – сказал первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

Объем инвестиций, необходимый для реализации проекта, составляет 26,4 млн. грн. Ожидается, что около 5% населения Киева будет потреблять очищенную бюветную воду.