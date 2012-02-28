На Южном мосту в Киеве утром автомобиль

На Южном мосту в Киеве сегодня утром сгорел автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Украины в г. Киеве, в 8.57 в оперативно-координационный центр управления поступил вызов о пожаре на Южном мосту.

Водитель легкового автомобиля Chevrolet Lacetti ехал с левого берега по Южному мосту. Во время движения из-под капота автомобиля пошел дым. Водитель остановился, выбежал из машины и начал гасить пожар подручными средствами и огнетушителями.

Приехав на место пожара, спасатели за 10 минут ликвидировали пожар, однако автомобиль полностью сгорел.

Водитель Chevrolet Lacetti не пострадал, от госпитализации отказался.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. По предварительным выводами специалистов, причиной могло стать короткое замыкание в моторном отсеке.