Сегодня в центре Киева в жилом доме произошла утечка газа.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в г. Киеве, в 5-этажном жилом доме (Крещатик, 15/4-а) между 1-м и 2-м этажами в результате порыва газопровода произошла утечка газа в воздух.

Вызов о пожаре в оперативно-координационный центр столичного ГУ МЧС поступил в 13.07. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые укротили пламя.

По предварительным данным, строители проводили работы по расширению окна в квартире с улицы, и разрезали газовую трубу. Рядом с трубой находился силовой кабель напряжением 380В.