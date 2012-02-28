До лета в Евпатории построят новый водовод

Министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА считает необходимым построить новый водовод для обеспечения водой жителей Евпатории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня журналистам, посетив место аварии.

По словам В.БАЛОГИ, нужно ликвидировать последствия ЧП на существующем водоводе и готовить документы для строительства нового.

«Программа минимум: быстренько восстановить подачу воды, второе - до лета начать строительство нового водогона. Если физически (нынешний) водогон не справляется с заданием, то и дальше будут порывы», - сказал министр.

Глава МЧС заявил также, что у Президента Виктора ЯНУКОВИЧА есть понимание проблемы крымского курорта.

Авария на магистральном водоводе произошла 25 февраля. Причина порывов - сильные морозы в Крыму в первой декаде февраля. Аварийные бригады работают круглые сутки.

По информации штаба гражданской защиты Евпатории, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ подача воды в город будет полностью прекращена ориентировочно на три дня - с 29 февраля по 2 марта.

В Евпатории проживают больше 120 тысяч человек.