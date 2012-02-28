Полтавщина: столкнулись легковушка и микроавтобус

В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня около 8 часов утра на 6-м км автодороги Полтава-Машевка, один человек погиб, еще двое, среди которых работник Ленинского райотдела милиции Полтавы, получили телесные повреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Центр по связям с общественностью Управления МВД Украины в Полтавской области.

23-летний милиционер, двигаясь в направлении Полтавы на служебном автомобиле ВАЗ-2107, на скользком отрезке автодороги, во время осуществления маневра выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным микроавтобусом «Рута». В результате столкновения водитель ВАЗа и его 49-летний пассажир с Харьковской области получили политравмы и были госпитализированы в Полтавскую областную больницу. Еще один пассажир легковушки, 52-летний житель Полтавы, погиб на месте ДТП.

В микроавтобусе, который осуществлял пассажирские перевозки по маршруту Полтава-Лисовка, на момент столкновения находились водитель и 5 пассажиров. Никто не пострадал.

Водители обоих транспортных средств были трезвыми и имели необходимый пакет документов.

Милиционер находился при исполнении служебных обязанностей в гражданской одежде, без оружия. Сейчас следственно-оперативная группа милиции и работники прокуратуры выясняют обстоятельства и причины ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего или причинившие тяжелое телесное повреждение). Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет. Дальнейшим расследованием этого дела занимается прокуратура.