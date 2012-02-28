Рабовладельчество на Волыни: супруги эксплуатировали людей

Работники отдела борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми УМВД Украины в Волынской области задержали супругов, которые на протяжении года незаконно использовали наемный труд как минимум восьми жителей Закарпатской и Луганской областей.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, супруги и их 25-летний сын заставляли своих жертв собирать на мусорных свалках пластик, бумагу, металл, стеклотару, которые впоследствии сдавали на перерабатывающие заводы.

Документы у работников злоумышленники сразу забрали, а работать приходилось за 150 г водки и тарелку еды.

Все трое злоумышленников находятся в изоляторе временного содержания Луцкого горотдела УМВД Украины в Волынской области. Решается вопрос об их аресте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми и другое незаконное соглашение относительно передачи человека).