Жители Кировограда сидят без воды

Сегодня в 9.35 в результате прорыва трубы холодного водоснабжения диаметром 500 мм в Кировограде по ул. Пашутинская, 36, без водоснабжения частично остались жители центральной части города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, в частности, это 13 многоэтажных жилых домов и 4 объекта социальной сферы (всего около 4,9 тыс. человек).

К ликвидации аварии привлечены две бригады. На данное время подвоз воды осуществляется местным водоканалом.

Ориентировочное время завершение восстановительных работ – сегодня в 17.00.