В Евпатории продолжают ликвидацию аварии на водопроводе

В Евпатории продолжаются работы из ликвидации аварии на водопроводе.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 27 февраля возле с. Владимировка аварийными бригадами коммунальных служб и подразделениями МЧС продолжались аварийно-восстановительные работы на магистральном водопроводе Чеботарск-Евпатория (диаметр 1000 мм), на котором 25 и 26 февраля были обнаружены прорывы.

Вследствие аварии временно ограниченно водоснабжение около 70% жителей г. Евпатории (всего в городе проживает 127 тыс. человек). Для обеспечения круглосуточного режима проведения работ спасателями МЧС развернут пункт обогрева и питания, к жилым домам организован подвоз воды. Теплоснабжение в городе не прекращено.

По состоянию на 7.00 28 февраля ликвидированы 4 прорыва, к работам привлечены 34 ед. техники и 132 человека (от коммунальных служб города привлечены 19 ед. техники и 88 человек, от Главного территориального управления МЧС в АР Крым – 15 ед. техники и 44 чел. личного состава).