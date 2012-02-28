Сегодня в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на вторник, 28 февраля, из-за ожидаемого ухудшения погодных условий и просит жителей Крыма и туристов отложить походы в горы и не выезжать на рыбалку и охоту.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Синоптики прогнозируют на полуострове шквалистый северо-восточный ветер скоростью до 20 метров в секунду. В Симферополе - гололедица. Спасатели советуют владельцам автомобилей воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

«Могут возникнуть сложности в работе транспорта, при проведении аварийно-восстановительных и высотных работ. Обледенение и порывистый ветер способны повлечь за собой повреждение или обрыв линий электропередач и связи, обрушение слабо укрепленных рекламных конструкций, нарушения в работе систем ЖКХ», - предупредили в МЧС.

Как сообщалось, в последний раз штормовое предупреждение объявляли в Крыму в эти выходные.