Полтавщина: подросток «заминировал» учебное заведение

Сегодня, 27 февраля, в 11.30 в дежурную часть Козельщинского райотдела милиции Полтавской области позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Козельщинского учебно-воспитательного комплекса, расположенного в районном центре по улице Горького.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, на место происшествия сразу выехали представители нескольких правоохранительных ведомств и медицинские работники.

Следственно-оперативная группа райотдела, эксперты-взрывотехники, кинологи со служебными собаками, сотрудники ГАИ, МЧС и СБУ обследовали непосредственно здание и прилегающую к ней территорию, эвакуировали всех учеников и работников учебного заведения (всего около 100 человек).

Параллельно правоохранители работали над установлением лица, сообщившего о закладке взрывчатки.

Вскоре выяснилось, что информация о заминировании оказалась шуткой.

Правоохранители установили, что работу учебного заведения парализовал его 14-летний ученик.

Сейчас продолжается дальнейшая проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято адекватное юридическое решение относительно школьника и его родителей.

«Но помимо ответственности за совершенное правонарушение, семье подростка еще придется возместить большую сумму, потраченную государственными учреждениями в связи с реагированием на заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. А это в среднем около 20 тыс. грн.», - отмечается в сообщении.