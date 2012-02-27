В Киеве погиб начинающий водитель

Накануне, в Подольском районе Киева, около 17 часов на пересечении улиц Набережно-Луговая – Межигорская произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили УНИАН в пресс-службе столичного УДАИ.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Lexus LS 460» двигался со стороны улицы Еленовской по улице Набережно-Луговая в направлении улицы Межигорская. По неизвестным причинам водитель не смог справиться с управлением и легковой автомобиль оказался на полосе встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Citroen Jumper». В результате чего водитель «Lexus LS 460» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Также травмированы 41-летний водитель и 45-летний пассажир автомобиля «CITROEN», они в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Выяснено также, что водитель «Lexus LS 460» получил удостоверение водителя меньше года назад.

Начато расследование этого происшествия.