Леса Прикарпатья страдают от высыхания.

Об этом заявил на конференции «Европа Карпат» в Перемышле (Республика Польша) глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе председателя ОГА.

По словам М.ВЫШИВАНЮКА, над Карпатами участились кислотные дожди, которые приводят к высыханию лесов, резкому ухудшению качества почвы. Уменьшается водорегуляционная роль лесов, участились оползни, карстовые образования, наводнения, другие разрушительные явления. Он убежден, что с ответом, как оздоровить лесные массивы, «не должны мешкать ученые-экологи», поскольку проблема заболевания и высыхания лесов является не узко региональной, она может затронуть карпатский лесной фонд стран Европейского Союза, у которых большие финансовые возможности предотвратить это.

На конференции отмечалось, что будущее Карпат нуждается в объединении интеллектуальных, материальных и финансовых усилий, как государственных институтов, так и органов местного самоуправления разных стран Европы, направленных на спасение Карпатских гор. Гарантии, что рожденные над Карпатами тучи не выпадут кислотными дождями где-то во Франции, Италии, Бельгии, - нет.

Председатель Ивано-Франковской ОГА предложил создать научную рабочую группу для углубления межрегионального сотрудничества за счет средств правительств и регионов, входящих в группу стран «Европа Карпат».

Участники конференции отметили, что из 8 стран этой группы только Украина в настоящее время не является членом ЕС. В то же время проблемы Украины – экологические, финансовые, социальные – это не только сугубо украинские проблемы, они являются проблемами Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Сербии, Чехии и Австрии. Особое внимание на конференции уделялось вопросам развития Карпат в контексте альпийского опыта. Речь шла и о гражданских и институционных инициативах на территории Карпат.

Координатор конференции вице-маршалок сейма Республики Польша Марек КУХЦИНСКИЙ сообщил, что следующая конференция из цикла «Европа Карпат» пройдет в мае в г. Криница (Польша), а в сентябре - в г. Яремче на Прикарпатье.