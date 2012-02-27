В Черкасской области под колесами поезда погиб мужчина

В Черкасской области возле станции Косари в Каменском районе мужчина попал под поезд.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, грузовым поездом сообщением «Мироновка-Знаменка» был смертельно травмирован 37-летний местный житель.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Задержка в движении поездов составляла 25 мин.

Как сообщал УНИАН, 31 января на железнодорожной станции “Косари” Каменского района пассажирским поездом №88 “Ковель-Симферополь” был смертельно травмирован 30-летний местный житель.