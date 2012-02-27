В Черкасской области под колесами поезда погиб мужчина
13:55, 27 февраля 2012Новости регионов
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37-летний местный житель
В Черкасской области возле станции Косари в Каменском районе мужчина попал под поезд.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черкасской области, грузовым поездом сообщением «Мироновка-Знаменка» был смертельно травмирован 37-летний местный житель.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Задержка в движении поездов составляла 25 мин.
Как сообщал УНИАН, 31 января на железнодорожной станции “Косари” Каменского района пассажирским поездом №88 “Ковель-Симферополь” был смертельно травмирован 30-летний местный житель.
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