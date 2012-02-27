Младенец госпитализирован с ожогами от батареи
13:16, 27 февраля 2012Новости регионов
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В Крыму младенец госпитализирован с ожогами живота и груди I-II степени после прикосновения к батарее.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.
Несчастный случай произошел в селе Виноградное на востоке Крыма во второй половине дня 26 февраля.
«Мальчик, 2011 года рождения, вылез из кроватки и притронулся к батарее отопления», - говорится в пресс-релизе.
Малыш доставлен в хирургическое отделение Ленинской центральной райбольницы.
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