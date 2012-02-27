Младенец госпитализирован с ожогами от батареи

В Крыму младенец госпитализирован с ожогами живота и груди I-II степени после прикосновения к батарее.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского Управления МЧС.

Несчастный случай произошел в селе Виноградное на востоке Крыма во второй половине дня 26 февраля.

«Мальчик, 2011 года рождения, вылез из кроватки и притронулся к батарее отопления», - говорится в пресс-релизе.

Малыш доставлен в хирургическое отделение Ленинской центральной райбольницы.