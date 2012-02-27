На Хмельнитчине обнаружено 27 больных с подозрением на корь

С начала года в Хмельницкой области обнаружено 27 больных с подозрением на корь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила главный инфекционист области Татьяна ГРИЦЬКОВА на Коллегии управления здравоохранения облгосадминистрации.

По ее словам, у семи больных этот диагноз подтвердился в лаборатории в Одессе.

“Есть большой риск заболевания корью в тех, кто не имеет соответствующих прививок и контактирует с больными”, - сказала Т.ГРИЦЬКОВА.

Относительно вакцин, то, по ее словам, 22 февраля поступила вакцина БЦЖ, которую распределят по районам. Также до мая в районы поступит вакцина, недополученная в прошлом году.