Донетчина: эпидпорог по гриппу и ОРВИ не превышен

В Донецкой области в настоящее время ни в одном регионе нет превышения эпидемиологического порога по заболеваемости населения гриппом и ОРВИ.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

В сообщении отмечается, что эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области соответствует среднегодовому уровню для соответствующего времени года.

На 8-й неделе 2012 г. в Донецкой области общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ был ниже эпидемического порога на 61%.

За минувшую неделю (17.02 по 23.02.2012 г.) всего было зарегистрировано 15943 больных этими инфекциями. Показатель заболеваемости составил 36,2 случая на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 4,6%, но ниже аналогичного периода прошлого года на 49%.

Госпитализированы были 593 больных, в т.ч. детей в возрасте до 17 лет - 438 (73,9%). Летальных случаев среди больных гриппом и ОРЗ не зарегистрировано.

По результатам вирусологического мониторинга отмечается циркуляция вирусов гриппа В и сезонного А (Н1N1).