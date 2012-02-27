Портнихи отравились токсичными парами от брендовой одежды

В городе Рубежное Луганской области отравились более 20 женщин, сотрудниц предприятия, которое шьет джинсовую одежду известного бренда.

Швей забрали в больницу прямо с рабочих мест, сообщает ТСН. Скорее всего, женщины надышались токсичных испарений. Двое из пострадавших - беременны.

Пострадавшие рассказали, что едкий запах в цехе ощущался еще утром. Смена начиналась в семь и все заподозрили, что так пахнут заготовки для футболок с нанесенным краской рисунком, завезенные накануне.

Работницы пытались проветрить помещение, но это не помогло. Несмотря на то, что запах усиливался, а женщины стали жаловаться на головную боль, головокружение и тошноту, работу цеха не прекратили.

"Нам говорили, что если вы уж так сильно надышались, выходите ежечасно дышите воздухом и приступайте к работе... Мы возвращались в это помещение, а нам было еще хуже", - рассказала пострадавшая.

Медики обещают, что пациентов быстро поставят на ноги. "Диагноз у них - острое отравление неизвестным веществом, ингаляционный тип. Состояние пострадавших стабильное", - рассказал руководитель управления здравоохранения Луганской облгосадминистрации Павел Малыш.

Тем временем на предприятии начала проверку прокуратура. По ее результатам определят, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

Заготовки в цех поступили из отделения в Луганске. Но здесь журналистам сказали, что это частная территория и указали на дверь.

В настоящее время фабрика не работает. В Госгорпромнадзоре утверждают, что работу позволят возобновить не ранее, чем определят источник отравления.