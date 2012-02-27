На Тернопольщине закупят 100 «скорой помощи»

В Тернопольской области в этом году закупят 100 автомобилей «скорой помощи».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН. «До конца года мы планируем в каждом районе за счет разных источников финансирования сформировать специальные отряды скорой помощи, которые бы в самое отдаленное село доезжали за 20 минут, а в городской местности – за 10 минут. Мы работаем с разными международными институтами по этому вопросу: с немцами, французами, чехами. Также планируем около ста автомобилей закупить за средства бюджета», – сказал В.ХОПТЯН.

Он добавил, что до конца этого года также планируется провести реконструкцию всех амбулаторий и ФАПов. Пока, по его данным, к евростандартам приведено 40% ФАПов области.

«До 1 ноября будут приведены в надлежащее состояние и созданы надлежащие условия во всех лечебных учреждениях. Причем как для тех, кто там лечится, так и для тех, кто там работает», – заверил В.ХОПТЯН.