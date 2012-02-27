Черниговщина: получила вакцину против инфекционных заболеваний
11:35, 27 февраля 2012Новости регионов
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Сообщают в облСЭС
Черниговщина получила вакцину для профилактики трех инфекционных заболеваний – дифтерии, столбняка и туберкулеза (для младенцев).
Об этом УНИАН сообщили в областной санитарно-эпидемиологической станции.
Вчера областная СЭС получила закупленную за государственные средства вакцину для профилактики дифтерии, столбняка – АДС-м в количестве 17440 доз, дифтерии – АД-м в количестве 4500 доз и вакцину против туберкулеза для детей первого года жизни – 16000 доз. Вакцины переданы в районы и города региона.
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