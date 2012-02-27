Киевское метро снова остановилось

Сначала движение по красной ветке метро было затруднено, позже остановилось полностью, пишет ТСН. В Киевском метро остановилось движение по Святошинско-Броварской линии. В Киевском метро остановилось движение по Святошинско-Броварской линии. Как сообщается, сначала движение по красной ветке метро было затруднено и сопровождалось частыми остановками. Позднее движение метро остановилось полностью. Подробности и причины происшествия выясняются. Напомним, 23 февраля остановилось движение на зеленой ветке столичного метрополитена. Работники метрополитена очень долго искали причину остановки метро, ведь поломка произошла на отрезке длиной 4 км между станциями "Славутич" и "Выдубичи". Как удалось выяснить, причиной выхода из строя крепления контактного рельса стал поверхностный пробой на "землю" изолятора, на котором осел токопроводящий слой водяной пыли с грязью, насыщенной солями. Такая ситуация возникла в результате таяния снега и льда на проезжей части Южного моста.

