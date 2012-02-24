Луганщина: принята программа развития физкультуры и спорта

Депутаты Луганского областного совета приняли программу развития физической культуры и спорта на 2012-2016 годы с общим объемом финансирования 419 тыс. грн, в том числе из областного бюджета - 399 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии областного совета.

Цель Программы заключается в создании условий привлечения широких слоев населения к массовому спорту, популяризации здорового образа жизни и физической реабилитации; максимальной реализации способностей одаренной молодежи в детско-юношеского, резервного спорта.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области 2012 год объявлен годом спорта и здорового образа жизни. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Владимир ПРИСТЮК.

Документ утверждает план спортивных мероприятий с целью популяризации физической культуры и спорта в области.

Среди них соревнования среди детей и молодежи, посвященных проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, спортивные игры школьников области, комплексные отраслевые и межотраслевые соревнования и другие спортивно-массовые мероприятия по месту работы и месту жительства граждан и в местах массового отдыха населения.



