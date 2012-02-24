Черниговщина: в области более 40 случаев подозрения на корь

В Черниговской области зарегистрировано более 40 случаев подозрения на корь.

Об этом УНИАН сообщили в областной СЭС.

В частности, по состоянию на 24 февраля, в области зарегистрирован 41 случай подозрения на корь (в Бобровицком, Борзнянском, Козелецком, Нежинском, Черниговском, Сосницком районах по 1 случая и 35 – в городе Чернигове).

Очагом заболевания корью в Чернигове стал юридический колледж Государственной пенитенциарной службы Украины. Всего в юридическом колледже зарегистрировано 30 больных с подозрением на корь. Установлен заключительный диагноз «корь» у 7 курсантов (2 лабораторно подтверждено, 5 – клинически) и еще 23 больных курсанта госпитализированы с подозрением на корь.

Все курсанты имеют прививку согласно возрасту (за исключением 1 человека). У больных течение заболевания, в основном, средней степени тяжести. Источником инфекции в колледже стал второкурсник этого заведения, который накануне гостил у родственников в Львовской области, где в семье дети болели корью.