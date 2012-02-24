В Кировограде открыт Центр реабилитации детей-инвалидов

В Кировограде сегодня открыт Центр социальной реабилитации детей-инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, главной целью деятельности заведения станет создание условий для надлежащего развития детей с особыми потребностями, социальная, педагогическая, психологическая, физическая реабилитация, а также их медицинское сопровождение.

По словам заместителя городского председателя Ларисы АНДРЕЕВОЙ, вопрос реабилитации детей-инвалидов очень остро стоит в Кировограде.

«В целом, в городе 930 детей, которые болеют ДЦП, эпилепсией, аутизмом, психологическими расстройствами. 58 детей состоят на учете в психиатрической больнице. Именно для социальной адаптации этой уязвимой категории предназначается наш Центр. Детишек, которые имеют очень ограниченные контакты с миром, будут учить общению, порядку, умению самостоятельно себя обслуживать», - отметила Л. АНДРЕЕВВА.

Сейчас в Центре работает комиссия по набору детей в группы. Около 50 семей уже выразили желание записаться в реестр.

«В Центре обустроены комнаты для разных занятий, массажных процедур, есть кроватки, где дети смогут отдохнуть. Специалисты будут работать в две смены, поэтому предусмотрена возможность питания. Штат работников уже укомплектован, это, прежде всего, психологи, логопеды, педиатры, невропатологи, социальные работники. Они будут определять срок пребывания ребенка в заведении: от одного до нескольких часов в зависимости от тяжести болезни», - рассказала заместитель мэра.

По словам Л.АНДРЕЕВОЙ, общая площадь Центра составляет около 800 квадратных метров, он обустроен в помещении бывшего детского сада. На проведение ремонта из городского бюджета было выделено 200 тыс. грн., еще 260 тыс. грн. местные депутаты предусмотрели в этом году на переоборудование второго этажа заведения. Госбюджет профинансирует нынешнее содержание Центра на 560 тыс. грн.

Как отметила директор Центра социальной реабилитации детей-инвалидов Анна ЗАБОТКИНА, Кировоград оставался едва ли не единственным в Украине городом областного значения, которое не имело заведения подобного профиля.