Прогноз про паводок в Киеве будет только 5 марта

Основной прогноз относительно последствий таяния снега в столице и возможного подтопления будет составлен только 5 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил командир службы спасения Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман ТКАЧУК.

При этом он подчеркнул, что подтопления, как и ежегодно, ожидаются лишь на пляжах и островах, а также в частных секторах, расположенных близко к воде. «Я не думаю, что будет катастрофический паводок» - сказал Р.ТКАЧУК.

В то же время он заметил, что во время паводка ожидается колебание уровня Днепра на отметках 600-660 см от нуля. «Это не представляет угрозы и негативных последствий от действия речных вод на территории, сооружения и хозяйство города», - отметил он.

Также он сообщил, что с 24 января ГУ по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА начало работы по очистке наиболее опасных мест в Киеве, где прохожие могут пострадать от падения снега или сосулек с крыш. На сегодняшний день такие работы провели на 60 объектах, большинство из которых – детские сады, школы и больницы.

В свою очередь генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Георгий ГЛИНСКИЙ заметил, что на сейчас принимаются меры, чтобы не допустить подтоплений, которые могли бы возникнуть в Киеве из-за таяния снега. В частности, «Киевавтодором» отслеживается уровень воды в реках и состояние опор мостов, сказал он, добавив, что «в боевую готовность» также приведены специальные насосы, шандорные устройства и другое оборудование.

«Мы не видим сейчас каких-то серьезных проблем, связанных с возможным подтоплением в связи с тем объемом снега, который сегодня есть на дорожно-уличной сети», - отметил Г.ГЛИНСКИЙ.

В то же время он сообщил, что за время зимы из столицы было вывезено свыше 200 тыс. тонн снега. При этом снег в основном вывозили с территорий с наиболее интенсивным движением транспорта и с исторической части города.

Также Г.ГЛИНСКИЙ заметил, что для борьбы с гололедицей на дорогах столицы этой зимой было использовано около 25 тыс. тонн соли.