Государству вернули санаторий «Переяславский»

Стоимостью 2 млн

Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда вытребован из незаконного владения ЧАО "Укрпрофтур" имущественный комплекс оздоровительного заведения "Переяславский" стоимостью свыше 2 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области. Санаторий возвращен в собственность государства, подчеркивается в сообщении.

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