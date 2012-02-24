Государству вернули санаторий «Переяславский»
14:08, 24 февраля 2012Новости регионов
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Стоимостью 2 млн
Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда вытребован из незаконного владения ЧАО "Укрпрофтур" имущественный комплекс оздоровительного заведения "Переяславский" стоимостью свыше 2 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Санаторий возвращен в собственность государства, подчеркивается в сообщении.
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