В Харькове ночью в одном из спортбаров искали взрывчатку
12:42, 24 февраля 2012Новости регионов
0
Неизвестный звонил с таксофона
В Харькове ночью в одном из спортбаров искали взрывчатку.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, сообщение о заминировании спортбара на улице Вернадского поступило правоохранителям от анонима около 0.20.
Неизвестный звонил с таксофона. Работники взрывотехнической и кинологической служб осмотрели помещение спортбара, однако взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружили. Эвакуация людей не проводилась, движение общественного транспорта по улице Вернадского не перекрывалось.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter