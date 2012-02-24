В Харькове ночью в одном из спортбаров искали взрывчатку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, сообщение о заминировании спортбара на улице Вернадского поступило правоохранителям от анонима около 0.20.

Неизвестный звонил с таксофона. Работники взрывотехнической и кинологической служб осмотрели помещение спортбара, однако взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружили. Эвакуация людей не проводилась, движение общественного транспорта по улице Вернадского не перекрывалось.