Во Львовской области угарным газом отравились 6 людей

Во Львовской области угарным газом отравились шестеро людей, в том числе двое детей 2004 и 2008 г.р.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, несчастный случай произошел сегодня ночью в с. Семеновка Пустомитовского района в частном жилом доме из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации газового оборудования.

Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г. Львова.