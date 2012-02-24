Во Львовской области угарным газом отравились 6 людей
12:19, 24 февраля 2012Новости регионов
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В том числе двое детей
Во Львовской области угарным газом отравились шестеро людей, в том числе двое детей 2004 и 2008 г.р.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, несчастный случай произошел сегодня ночью в с. Семеновка Пустомитовского района в частном жилом доме из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации газового оборудования.
Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения г. Львова.
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