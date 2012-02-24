Винницкие УБОПовцы задержали реализаторов психотропных веществ

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Винницкой области прекратили деятельность преступной группировки, которая специализировалась на незаконном сбыте психотропных веществ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, сначала УБОПовцами была получена оперативная информация о том, что на территории Винницы неизвестные лица распространяют таблетки «экстази», имеющие спрос преимущественно среди «клубной молодежи». В ходе проверки эти сведения подтвердились, после чего стражи порядка начали активную работу по разоблачению злоумышленников. Было установлено, что к преступному бизнесу причастны трое лиц, проживающие в областном центре, - двое мужчин и женщина.

При очередной попытке сбыта препарата сотрудники УБОП «на горячем» задержали женщину, у которой было обнаружено и изъято 66 таблеток "экстази". А 45-летний ранее судимый организатор группы, как выяснилось при задержании, имел при себе 180 таких таблеток. Этот «товар» он прятал в нижнем белье, отметили в ГУБОП, добавив, что еще свыше 400 таблеток оперативники нашли в его гараже.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Следствие продолжается.