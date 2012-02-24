Луганщина: три человека погибли, отравившись неизвестным веществом

В Луганской области вчера, 23 февраля, от отравления неизвестным веществом погибли три человека, еще один пострадал.

Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении МЧС в Луганской области.

Так, в с. Варваровка в частном жилом доме в результате отравления неизвестным веществом погибли два пожилых человека, мужчина и женщина.

Отравление неизвестным веществом случилось и в квартире жилого дома в пгт Молодогвардейск. Один мужчина погиб, второй пострадал. Пострадавший находится в центральной городской больнице г. Краснодон. Состояние пострадавшего средней степени тяжести.

И в первом, и во втором случае окончательную причину смерти будет установлено после проведения судмедэкспертизы. На месте события пожаров не было. Подразделения МЧС не привлекались.