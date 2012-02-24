В Полтаве производили некачественную рыбную и мясную продукцию

В Полтаве прекращена деятельность подпольного цеха, который поставлял некачественную рыбную и мясную продукцию на прилавки магазинов Полтавской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель начальника УБОП в Полтавской области Виктор ЗАЗУЛИНСКИЙ.

«Непосредственно в цехе и складских помещениях выявлено около 15 тонн продукции, происхождение и качество которой не подтверждалась никакими документами, - подчеркнул В.ЗАЗУЛИНСКИЙ. - Согласно решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической и противоэпидемиологической комиссии, данная продукция изъята из оборота и подлежит утилизации».

По предварительным оценкам, изъято продукции на сумму более 300 тыс. грн.