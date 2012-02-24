В Мариуполе 22-летняя девушка заперла должницу в подвале
"Похищение человека»
В г. Мариуполе Донецкой области задержали 22-летнюю девушку, которая заперла свою должницу в подвале, требуя вернуть 16 грн.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского городского управления милиции со ссылкой на старшего участкового инспектора милиции Валерия СТОВБА.
По его словам, в тот злополучный день девушка встретила свою должницу и стала настойчиво требовать у знакомой возврата денег. Но так как на тот момент у должницы не было денег, девушка привела ее к себе домой и, применяя силу, закрыла в подвале.
Пострадавшая должница находилась несколько часов в темном закрытом подвальном помещении, и только случайно зашедший в дом знакомый девушки услышал крики о помощи и вызвал милицию. Правоохранители немедленно приехали на вызов и освободили пленницу.
Как пояснила 22-летняя задержанная, на преступление ее толкнула острая нехватка денег на очередную дозу наркотиков.
«За столь глупый и необдуманный поступок ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.146 УК Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека», - заключил В.СТОВБА.