Линия метро в Киеве не работала из-за интенсивного таяния снега?

В Киевском метрополитене в 15.25 было восстановлено движение поездов на Сырецко-Печерской (зеленой) линии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе метрополитена.

По информации пресс-службы, поезда курсируют в штатном режиме, но причина сбоя в работе метрополитена еще выясняется.

Как сообщал УНИАН, в 12.13 возникли проблемы с электроснабжением поездов метро: на перегоне между станциями "Выдубичи" и "Славутич" исчезло напряжение.

В связи с этим было организовано движение поездов между станциями "Сырец" и «Дружбы народов», а также "Красный хутор" - "Осокорки". Кроме того, по одному пути курсировали поезда между станциями "Выдубичи" и "Славутич".

Устанавливалась причина и принимались меры для восстановления нормального движения.

Из другого источника агентству стало известно, что проблемы с электроснабжением могли возникнуть в связи с интенсивным таянием снега.